T24 LogoT24 Logo
Gündem

Nazilli'de eroinle yakalanan 2 kişi tutuklandı

Bahattin ALBAYRAK / NAZİLLİ (Aydın), (DHA)- AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, uyuşturucu madde sattıkları iddiasıyla gözaltına alınan ve üzerlerinden 112

13 Aralık 2018 17:10

Bahattin ALBAYRAK / NAZİLLİ (Aydın), (DHA)- AYDIN\'ın Nazilli ilçesinde, uyuşturucu madde sattıkları iddiasıyla gözaltına alınan ve üzerlerinden 112.85 gram eroin ele geçirilen 2 kişi, sevk edildikleri adliyede tutukladı.
Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, dün akşam saatlerinde, uyuşturucu madde sattığı belirlenen B.A ve Ö.A.\'yı, Nazilli Çarşısı\'ndaki bir kahvehanenin önünde otururken gözaltına aldı. Şüphelilerin üst aramasında, 112.85 gram eroin ele geçirildi. Gözaltına alınarak emniyete götürülen zanlılar, işlemleri tamamlanınca adliyeye sevk edildi. İki zanlı da nöbetçi sulh ceza hekimliğince tutuklandı.

FOTOĞRAFLI

 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Bahattin ALBAYRAKNAZİLLİ Aydın DHA AYDIN NazilliNazilliEmniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup AmirliğiGözaltınaFOTOĞRAFLI
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24