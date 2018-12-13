Nazilli'de eroinle yakalanan 2 kişi tutuklandı

Bahattin ALBAYRAK / NAZİLLİ (Aydın), (DHA)- AYDIN\'ın Nazilli ilçesinde, uyuşturucu madde sattıkları iddiasıyla gözaltına alınan ve üzerlerinden 112.85 gram eroin ele geçirilen 2 kişi, sevk edildikleri adliyede tutukladı.

Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, dün akşam saatlerinde, uyuşturucu madde sattığı belirlenen B.A ve Ö.A.\'yı, Nazilli Çarşısı\'ndaki bir kahvehanenin önünde otururken gözaltına aldı. Şüphelilerin üst aramasında, 112.85 gram eroin ele geçirildi. Gözaltına alınarak emniyete götürülen zanlılar, işlemleri tamamlanınca adliyeye sevk edildi. İki zanlı da nöbetçi sulh ceza hekimliğince tutuklandı.

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