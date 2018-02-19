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Nazilli'de deve güreşi heyecanı

Bahattin ALBAYRAK/NAZİLLİ (Aydın), (DHA)- AYDIN'ın Nazilli ilçesinde bu yıl 9'uncusu düzenlenen deve güreşleri, heyacanla izlendi

19 Şubat 2018 13:55

Bahattin ALBAYRAK/NAZİLLİ (Aydın), (DHA)- AYDIN\'ın Nazilli ilçesinde bu yıl 9\'uncusu düzenlenen deve güreşleri, heyacanla izlendi.
Sümer Deve Güreş Arenası\'nda 180 deve, Nazilli Belediyespor yararına güreştirildi. Develer, Afrin\'deki harekat nedeniyle zeytin dallarıyla süslenerek güreş arenasına getirildi. Nazilli Belediyesi mehteran takımının gösterileri ve çaldığı marşlarla güreş başladı. Kurban kesiminin ardından dualar okundu, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.
Nazilli Belediye Başkanı MHP\'li Haluk Alıcık, \"Şu anda Nazillimize bölgenin en büyük ve modern bir deve güreşi arenasını kazandırdık. Burada sadece deve güreşleri değil at yarışları ve boğa güreşleri de yapılacak. Çeşitli gösteriler ve etkinlikler düzenlenecek. Düğünler yapılacak. Son derece modern bir spor kompleksi kazandırmanın sevincini yaşıyoruz. Bu arenayı 3 ay gibi kısa bir zaman içinde tamamlayıp güreşlerimize yetiştirdik. Her yıl güreşlerimizi eğitim amaçlı olarak düzenliyorduk. İlk kez bu yıl güreşlerimizi Nazilli Belediyespor yararına düzenledik. Ege, Marmara ve Akdeniz bölgelerinden 180 seçkin deve güreşti. Biz eski Yörük kültürümüzü yaşatmak için çaba sarf ediyoruz\" dedi.
Güreşlere çocuklar ücretsiz girerken, yetişkinlerden 15 lira alındı. Günün erken saatlerinden itibaren vatandaşların akın ettiği güreşlerde Zeytin Dalı Harekatı\'nda şehitler verilmesi nedeniyle davul ve zurna çalınmadı.

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