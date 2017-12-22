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Nazilli'de cezaevi firarisi yakalandı

Bahattin ALBAYRAK/NAZİLLİ (Aydın), (DHA) - AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, hakkında 18 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan cezaevi firarisi R

22 Aralık 2017 15:24

Bahattin ALBAYRAK/NAZİLLİ (Aydın), (DHA) - AYDIN\'ın Nazilli ilçesinde, hakkında 18 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan cezaevi firarisi R.U. (36), yakalandı.
Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü Asaliş Büro Amirliği ekipleri, dün saat 15.30 sıralarında yaptıkları yol kontrolünde, şüphe üzerine bir otomobili durdurdu. Otomobil sürücüsü R.U., polislere üzerinde kendi fotoğrafı bulunan fakat başkasına ait bilgilerle düzenlenmiş sahte sürücü belgesi verince, gözaltına alındı. Yapılan incelemede R.U. hakkında \'resmi belgede sahtecilik\', \'cebir ve şiddet yoluyla kişiyi hürriyetinden yoksun kılma\', \'nitelikli cinsel saldırı\' ve \'kasten yaralama\' suçlarından 18 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğu belirlendi. R.U.\'nun ayrıca cezaevi firarisi olduğu tespit edildi. \'Resmi belgede sahtecilik\' ve \'başkasına ait kimlik kullanma\' suçlarından hakkında işlem yapılıp, adliyeye sevk edilen R.U., Nazilli E Tipi Cezaevi\'ne konuldu.

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