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Spor

Nazilli'de buruk sevinç

  NAZİLLİ, (DHA) TFF 2

17 Eylül 2017 16:29

 

NAZİLLİ, (DHA)

TFF 2. Lig Beyaz Grup\'ta Niğde Belediyespor\'la deplasmanda 85. dakikada Tayfur Emre\'nin attığı golle 1-1 berabere kalan Nazilli Belediyespor, buruk sevinç yaşıyor. Teknik Direktör Fatih Akyel, Niğde\'ye mutlak galibiyet için gittiklerini ancak 2 puan bıraktıklarını belirterek, \"Kazanamadığımız için üzgünüz. Ancak son dakikalarda da yenilgiden kurtulduk\" dedi. Akyel, seri galibiyetler yakalayıp bir an önce şümpiyonluk yarışına ortak olacaklarını söyledi. Nazilli, Ziraat Türkiye Kupası 3. Tur müsabakasında çarşamba günü deplasmanda Fethiyespor ile kozlarını paylaşacak. 

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