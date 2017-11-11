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Spor

Nazilli'de bıçak sırtı derbi

NAZİLLİ,(DHA) - TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta düşme hattından kurtulma mücadelesi veren Nazilli Belediyespor ile Karşıyaka yarın bölgesel derbide rakip olacak

11 Kasım 2017 14:57

NAZİLLİ,(DHA) - TFF 2\'nci Lig Beyaz Grup\'ta düşme hattından kurtulma mücadelesi veren Nazilli Belediyespor ile Karşıyaka yarın bölgesel derbide rakip olacak. Nazilli İlçe Stadı\'nda saat 13.30\'da başlayacak mücadeleyi Murat Erdoğan yönetecek. Ev sahibi ekipte Mert, Halil Zeybek, Nurettin ve Mehmet Ersavaş sakat. Konuk Kaf-Kaf\'ta cezalı duruma düşen Mustafa Aşan ve Tayfun forma giyemeyecek. Bilet fiyatları bu karşılaşmaya özel açık 50 kuruş, kapalı tribün 1 TL olarak açıklandı. Konuk taraftara 195 kişilik yer ayrıldı.
Ligde ilk hafta Kahramanmaraşspor\'u yendikten sonra 10 maçtır galibiyete hasret kalan Nazilli Belediyespor, 6 puanla düşme hattında 16\'ncı sırada yer alıyor. Siyah-beyazlı ekip yarın yeni teknik patronu Mustafa Bahadır yönetiminde ilk karşılaşmaya çıkacak. Gruptaki 8 maçlık galibiyet hasretine geçen hafta Şanlıurfaspor\'u İzmir\'de 3-2 yenerek son veren Karşıyaka, borçları nedeniyle 6 puanı da silindiği için derbi öncesi 5 puanla 17\'nci basamakta bulunuyor.

 

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