Nazilli'de başkan Eker'in istifası kabul edilmedi

Bahattin ALBAYRAK/NAZİLLİ, (DHA)- TFF 2\'nci Lig Beyaz Grup ekiplerinden Nazilli Belediyeespor\'da alınan kötü sonuçların ardından görevi bıraktığını açıklayan başkan Erdoğan Eker\'in istifası yönetim kurulu tarafından kabul edilmedi.

Yönetimin, Belediye Başkanı ve Kulüp Onursal Başkanı Haluk Alıcık\'la bir araya geldiği ve yapılan toplantının ardından Eker\'in görev bırakma talebeni veto ettiği öğrenildi. Başkan Erdoğan Eker\'in istifasını kabul etmediklerini açıklayan Basın Sözcüsü Özgen Türker, \"Başkanımız Erdoğan Eker\'in istifası yönetimimizce değerlendirilmiş ancak karar kabul edilmemiştir. Ayrıca Onursal Başkanımız ve Belediye Başkanımız Haluk Alıcık tarafından da söz konusu istifa veto edilmiştir. Yönetim kurulumuz Erdoğan Eker başkanlığında görevinin başındadır. En kısa süre içerisinde de bizi başarıya götürecek bir teknik direktörle anlaşma sağlanacaktır\" dedi.

Nazilli\'de adı başkanlık adayı için geçen işadamı Yaşar Gözdaş kulübü çok sevdiğini ancak başkan olmayı düşünmediğini söyledi.