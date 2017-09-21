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Spor

Nazilli'de Altay'a kapılar açık

Bahattin ALBAYRAK / NAZİLLİ, (DHA) --İKİNCİ Lig Beyaz Grup'ta cumartesi günü Nazilli'de oynanacak Nazilli Belediyespor-Altay müsabakası öncesi topanan İlçe Spor Güvenlik Kurulu, Altaylı taraftarların maça alınmasını kararlaştırıldı

21 Eylül 2017 17:25

Bahattin ALBAYRAK / NAZİLLİ, (DHA) --İKİNCİ Lig Beyaz Grup\'ta cumartesi günü Nazilli\'de oynanacak Nazilli Belediyespor-Altay müsabakası öncesi topanan İlçe Spor Güvenlik Kurulu, Altaylı taraftarların maça alınmasını kararlaştırıldı. Kaymakam İbrahim Küçük başkanlığında gerçekleşen toplantıya Belediye Başkanı Haluk Alıcık, Emniyet Müdürü Bünyamin Daşdemir, İlçe Jandarma Komutanı Yalçın Gürenci, Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Güven Eker, Nazilli Belediyespor Başkanı Erdoğan Eker ve İlçe Sağlık Müdürü Dr. Fikri Özçetin katıldı. Kurul, Altaylı taraftarlar için ilçe stadında 196 kişilik yer ayrılmasını kararlaştırdı. İki takım arasında son olarak 8 Mart 2015\'de Nazilli\'de oynanan maçtan önce stat önünde çıkan olaylarda bir Nazilli taraftarı yaralanmıştı.

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