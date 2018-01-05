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Spor

Nazilli'de Alıcık'ın adayı Eker

  NAZİLLİ, (DHA) NAZİLLİ Belediye Başkanı Haluk Alıcık, Nazilli Belediyespor'un 12-19 Ocak'ta yapılacak genel kurulunda mevcut Başkan Erdoğan Eker'in görevine devam edeceğini belirtti

05 Ocak 2018 16:17

 

NAZİLLİ, (DHA)

NAZİLLİ Belediye Başkanı Haluk Alıcık, Nazilli Belediyespor\'un 12-19 Ocak\'ta yapılacak genel kurulunda mevcut Başkan Erdoğan Eker\'in görevine devam edeceğini belirtti. Başkanlığa aday olduğunu açıklayan Basın Sözcüsü Özgen Türker\'e tepki gösteren, aynı zamanda kulübün onursal başkanı da olan Haluk Alıcık, \"Özgen Türker\'in adaylığından haberim yok. Kendi kendine gelin güvey oluyor. Öyle bir şey olamaz. Erdoğan Eker\'le yola devam edeceğiz. Kararımız kesin\" dedi. Başkan Eker, Haluk Alıcık\'ın ısrarı üzerine geçtiğimiz günlerde görevi bırakmaktan vazgeçtiğini açıkladı.

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