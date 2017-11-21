Nazilli'de 2 kadro dışı

NAZİLLİ, (DHA) - TFF 2\'nci Lig Beyaz Grup\'ta son olarak deplasmanda Bugsaşspor\'a 2-0 yenilen düşme hattının tek basamak üzerindeki Nazilli Belediyespor\'da kaleci Fatih Öztürk ve orta saha oyuncusu Turgay kadro dışı bırakıldı. İki futbolcunun alacaklarını tahsil etmek için Türkiye Futbol Federasyonu kanalıyla kulübe ihtar çektiği, bunun üzerine yönetimin Fatih ve Turgay\'ı süresiz kadro dışı bırakma kararı aldığı öğrenildi. Sadece 4 maçta görev alan Fatih ve 8 kez forma giyen Turgay alacakları 1 ay içinde yatırılmazsa serbest kalma hakkını kazanacak.