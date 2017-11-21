T24 LogoT24 Logo
Spor

Nazilli'de 2 kadro dışı

NAZİLLİ, (DHA) - TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta son olarak deplasmanda Bugsaşspor'a 2-0 yenilen düşme hattının tek basamak üzerindeki Nazilli Belediyespor'da kaleci Fatih Öztürk ve orta saha oyuncusu Turgay kadro dışı bırakıldı

21 Kasım 2017 16:22

NAZİLLİ, (DHA) - TFF 2\'nci Lig Beyaz Grup\'ta son olarak deplasmanda Bugsaşspor\'a 2-0 yenilen düşme hattının tek basamak üzerindeki Nazilli Belediyespor\'da kaleci Fatih Öztürk ve orta saha oyuncusu Turgay kadro dışı bırakıldı. İki futbolcunun alacaklarını tahsil etmek için Türkiye Futbol Federasyonu kanalıyla kulübe ihtar çektiği, bunun üzerine yönetimin Fatih ve Turgay\'ı süresiz kadro dışı bırakma kararı aldığı öğrenildi. Sadece 4 maçta görev alan Fatih ve 8 kez forma giyen Turgay alacakları 1 ay içinde yatırılmazsa serbest kalma hakkını kazanacak.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

NAZİLLİ DHATFFBeyaz GrupBugsaşsporNazilli BelediyesporFatihTurgayTürkiye Futbol FederasyonuSadece

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Canlı yayında sessizlik anları; "İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz bütün...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

HDP'li Hüda Kaya: Ümraniye'deki cami imamı, "HDP'liler kafir; öldürülmeleri vacip"...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Basketbolun en büyük efsanelerinden Kobe Bryant helikopter kazasında öldü...

Kobe'nin helikopter kazasında öleceğini 8 yıl önce yazdı...

AKP'li Kurtulmuş bakanların resmî deprem toplantısında konuştu, Elazığ Valisi'nin sandalyesi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24