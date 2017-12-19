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Nazilli'de 2 çocuk annesi kadından haber alınamıyor

Bahattin ALBAYRAK/NAZİLLİ(Aydın), (DHA)- AYDIN'ın Nazilli İlçesi'nde, 1 hafta önce evden çıkan 42 yaşındaki Rahime Yüce'den haber alınamıyor

19 Aralık 2017 09:11

Bahattin ALBAYRAK/NAZİLLİ(Aydın), (DHA)- AYDIN\'ın Nazilli İlçesi\'nde, 1 hafta önce evden çıkan 42 yaşındaki Rahime Yüce\'den haber alınamıyor. 
Geçen Salı günü Yıldıztepe Mahallesi Çakıcı Sokak\'taki evinden çıkan Rahime Yüce\'den uzun süre haber alamayan yakınları durumu polise bildirdi. İhbar üzerine çalışma başlatan polis yaptığı araştırmada Yüce\'nin en son Menderes Nehri yakınlarında görüldüğü bilgisine ulaştı. Rahime Yüce\'nin Menderes Nehri\'ne atlayarak intihar ettiği şüphesi üzerine olay yerine Muğla Emniyet Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliği\'ne bağlı \'Kurbağa Adamlar\' ekibi sevk edildi. Ekibin Menderes Nehri\'nde gerçekleştirdiği aramada bir sonuca ulaşılamadı. Arama çalışmalarının Menderes Nehri\'nin alt bölgesinde sürdürüleceği belirtildi.
Nazilli Arama Kurtarma (NAKUT), AFAD ve polis ekiplerinin Rahime Yüce\'yi bulmak için başlattığı çalışma sürüyor. 

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