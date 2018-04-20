Nazilli'de 14 futbolcu yolcu

Bahattin ALBAYRAK / NAZİLLİ, (DHA)

TFF 2. Lig Beyaz Grup\'ta son 3 hafta öncesi kurtuluş umudu kalmayan Nazilli Belediyespor\'da yönetim, 14 futbolcuyla yollarını ayırmayı planlıyor.

Kulüp yönetiminden taraftarın sırt çevirdiği teknik direktör Ahmet Yavuz\'a destek çıkmasıyla birlikte camiada huzursuzluk ve tepkiler artarken, 14 futbolcunun ise topun ağzında olduğu öğrenildi. 6 sezon sonra 3. Lig kabusu gören Nazilli\'de sezon sonu sözleşmesi sona erecek olan İlter Ayyıldız, Mert Çakar, Halil Zeybek, Gökhan Dinçer, Fatih Üge ve Mehmet Ersavaş\'ın önümüzdeki haftalarda yönetimle masaya oturması beklenirken, kurmayların Mehmet harici isimlerle sözleşme yenilemeye sıcak bakmadığı öğrenildi. Kiralık oyuncular Kıvanç Küçükkarış ve Nuh Aşkın ile de yolları ayırmayı planlayan Nazilli\'nin verim alamadığı Aykut Sevim, Serdar Eylik, Ali Say, Onur Bulut, Hakan Turan ve Bora Yelken ile de sezon sonu görüşerek veda kararı vermesi bekleniyor.