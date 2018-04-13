T24 LogoT24 Logo
Gündem

Nazilli'de 1 kilo 800 gram esrara 3 gözaltı

Bahattin ALBAYRAK / NAZİLLİ (Aydın), (DHA)- AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, polisin bir eve düzenlediği operasyonda 1 kilo 800 gram esrarla yakalanan 3 kişi gözaltına alındı

13 Nisan 2018 13:41

Bahattin ALBAYRAK / NAZİLLİ (Aydın), (DHA)- AYDIN\'ın Nazilli ilçesinde, polisin bir eve düzenlediği operasyonda 1 kilo 800 gram esrarla yakalanan 3 kişi gözaltına alındı.
Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, istihbarat çalışmasıyla Yeni Sanayi Mahallesi\'ndeki bir evde uyuşturucu ticareti yapıldığı bilgisine ulaştı. Eve dün operasyon düzenlendi. Operasyonda özel eğitimli narkotik köpeği \'Mişa\' da görev aldı. Evde yapılan aramada dolaplara gizlenmiş 1 kilo 800 garam kubar esrar ele geçirildi. Evde bulunan K.K., M.K. ve M.A.K., gözaltına alındı. Gözaltına alınan 3 şüphelinin polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

FOTOĞRAFLI

 

 

 

 

 

 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Bahattin ALBAYRAKNAZİLLİ Aydın DHA AYDIN NazilliNazilliEmniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup AmirliğiYeni Sanayi MahallesiEveOperasyondaEvdeGözaltınaFOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

Gazeteci Sedat Ergin değerlendirdi: İdlib'de senaryolar bölünmeyi işaret ediyor...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İdlib'de şehit sayısı 8'e yükseldi...

Ziya Selçuk, tartışma yaratan kitap konusunda Milli Eğitim Bakanlığı'yla zıt...

Erdoğan'a ihtarname çekmek istedi; noterde gözaltına alındı...

Erdoğan'dan İdlib açıklaması: 1 milyon insan sınırımıza geliyor, gelecek bu...

Anayasa Mahkemesi’nden ‘tahliye’ kararlarına direnen mahkemelere tarihi uyarı: Göreviniz yetki...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24