Nazilli yara saracak

İZMİR, (DHA)

TFF 2. Lig Beyaz Grup\'ta üst üste Altay\'a 6-1, Karagümrük\'e de 2-0 mağlup olarak düşme hattına yaklaşan Nazilli Belediyespor yarın evinde Konya Anadolu Selçukspor ile kozlarını paylaşacak. İlçe Stadı\'nda saat 15.30\'da başlayacak mücadelede Selim Özen görev alacak. Başkan Erdoğan Eker, Konya Anadolu Selçukspor\'u yenip kötü günleri geride bırakacaklarını söyledi. Teknik Direktör Fatih Akyel ve oyunculara inandıklarını belirten Eker, \"Geride kalan 2 maçta camiamızı çok üzdük. Ancak artık toparlanma vaktimiz geldi. Taraftarımızın desteği ile 3 puan bizim olacak\" diye konuştu.