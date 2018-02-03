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Spor

Nazilli Belediyespor'un konuğu Niğde Belediyespor

NAZİLLİ, (DHA) TFF 2

03 Şubat 2018 15:24

NAZİLLİ, (DHA)

TFF 2. Lig Beyaz Grup\'ta geçen hafta sahasında Şanlıurfaspor\'a 2-1 yenilerek düşme potasından kurtulamayan Nazilli Belediyespor yarın Niğde Belediyespor\'la evinde puan mücadelesine çıkacak. Nazilli İlçe Stadı\'nda Tolga Ahmet Kalaycı\'nın yönteceği karşılaşma saat 13.30\'da başlayacak. Siyah-beyazlılarda sarı kart cezalısı Merter dışında eksik bulunmuyor. Başkan Özgen Türker taraftarın desteği ile galip gelerek çıkışa geçeceklerini söyledi. Türker, \"Niğde Belediyespor maçı bizim için milat olacak. Sahadan 3 puanla ayrılıp seri başlatmak istiyoruz\" yorumunu yaptı. 

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