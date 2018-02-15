Nazilli Belediyespor'un umutları artıyor

NAZİLLİ, (DHA)

TFF 2\'nci Lig Beyaz Grup\'ta evinde Niğde Belediyespor\'un ardından Ottocool Karagümrük\'ü de yenmeyi başaran düşme potasındaki Nazilli Belediyespor, geleceğe umutla bakıyor.

Teknik direktör Ahmet Yavuz, çok kritik bir galibiyet aldıklarını belirterek, \"Taraftarımızın huzurunda oynadığımız son 2 maçı kazasız atlattık. Sadece 3 puan farkla düşme hattındayız. Çizgimizi bozmadan yolumuza devam edeceğiz ve en kısa sürede tehlike bölgesinden uzaklaşacağız\" dedi.

GÖRKEM\'DEN 4\'TE 4

Nazilli Belediyespor\'un 2-0 kazandığı Karagümrük maçında golleri atan Görkem Bitin, kariyerine müthiş başladı. Devre arasında Fenerbahçe altyapısından transfer edilerek profesyonel sözleşme imzalanan 20 yaşındaki genç futbolcu, adeta patlama yaptı. Görkem, profesyonel futbol kariyerinde çıktığı ilk 4 maçta 4 gol atarak siyah-beyazlı takımının en büyük kozu oldu.

