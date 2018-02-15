T24 LogoT24 Logo
Spor

Nazilli Belediyespor'un umutları artıyor

NAZİLLİ, (DHA) TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta evinde Niğde Belediyespor'un ardından Ottocool Karagümrük'ü de yenmeyi başaran düşme potasındaki Nazilli Belediyespor, geleceğe umutla bakıyor

15 Şubat 2018 15:08

NAZİLLİ, (DHA)

TFF 2\'nci Lig Beyaz Grup\'ta evinde Niğde Belediyespor\'un ardından Ottocool Karagümrük\'ü de yenmeyi başaran düşme potasındaki Nazilli Belediyespor, geleceğe umutla bakıyor. 
Teknik direktör Ahmet Yavuz, çok kritik bir galibiyet aldıklarını belirterek, \"Taraftarımızın huzurunda oynadığımız son 2 maçı kazasız atlattık. Sadece 3 puan farkla düşme hattındayız. Çizgimizi bozmadan yolumuza devam edeceğiz ve en kısa sürede tehlike bölgesinden uzaklaşacağız\" dedi. 
GÖRKEM\'DEN 4\'TE 4
Nazilli Belediyespor\'un 2-0 kazandığı Karagümrük maçında golleri atan Görkem Bitin, kariyerine müthiş başladı. Devre arasında Fenerbahçe altyapısından transfer edilerek profesyonel sözleşme imzalanan 20 yaşındaki genç futbolcu, adeta patlama yaptı. Görkem, profesyonel futbol kariyerinde çıktığı ilk 4 maçta 4 gol atarak siyah-beyazlı takımının en büyük kozu oldu. 
 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

NAZİLLİ DHA TFFLig Beyaz GrupNiğde BelediyesporOttocool KaragümrükNazilli BelediyesporAhmet YavuzSadeceBelediyesporKaragümrükGörkem BitinDevreFenerbahçeGörkem

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Silah ve zor kullanma' yetkisi gündemde: Kimlik kontrolü sonrası sosyal...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Acun Ilıcalı, "Deprem için toplanan paranın tamamı AFAD'ın hesabına yattı"...

Abdulkadir Selvi: Şeyma Subaşı Erzurumlu Acun Ilıcalı’yı yakmıştı, ablası ise Erzurum’da Ekrem İmamoğlu’nu...

Avrasya Tüneli geçiş ücretlerine yüzde 56 zam...

Mehmet Torun: Ensar Vakfı’na giden bağışın şerefiyesi Kızılay’ın olsun...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24