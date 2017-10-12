Nazilli Belediyespor'un sevinci kursağında kaldı

Bahattin ALBAYRAK/NAZİLLİ, (DHA)- TFF 2\'nci Lig Beyaz Grup\'ta galibiyet hasreti 6 haftaya çıkan Nazilli Belediyespor\'da yaşanan sakatlıklar teknik heyetin keyfini kaçırdı.

Fethiyespor deplasmanında sakatlıkları nedeniyle kadroda yer almayan Tuna, Mehmet Ersavaş ve Abdülkadir\'in takımla çalışmalara başlamasına sevinen siyah-beyazlılara bu kez başka futbolculardan kötü haber geldi.

Fethiye\'de sakatlanan Fatih Üge\'nin sağ dizinde, Tayfur Emre\'nin ise sağ kasığında ödem oluşurken, idmanda hava topu mücadelesinde Serkan\'la çarpışan Mehmet Feyzi\'nin başı yarıldı. Hastanede tedavi edilen genç futbolcunun sağlık durumunun iyi olduğu açıklandı. Nazilli\'de adele sakatlığı bulunan Halil\'in de tedavisi devam ediyor. Fatih Üge, Tayfur Emre ve Halil takımdan ayrı çalışıyor.

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