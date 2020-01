Nazilli Belediyespor'un 'Can' ısrarı

Bahattin ALBAYRAK/NAZİLLİ, (DHA)- TFF 2\'nci Lig Beyaz Grup\'ta devreyi düşme hattında tamamlayan Nazilli Belediyespor, gruptaki rakiplerinden Karşıyaka\'nın golcüsü Can Erdem\'i transfer etmekte ısrarcı.

Yönetim, teknik direktör Ahmet Yavuz\'un kadroda görmek istediği 30 yaşındaki Can ile telefonla görüştü. Karşıyaka\'dan alacakları için Türkiye Futbol Federasyonu\'na (TFF) başvurup ödeme yapılmayınca serbest kalma hakkı elde eden Can, özel nedenlerinden dolayı siyah-beyazlılardan süre istedi. Birçok kulübün talip olduğu forvet, bu sezon ilk yarıda 8 gol attı.