T24 LogoT24 Logo
Spor

Nazilli Belediyespor'un 'Can' ısrarı

Bahattin ALBAYRAK/NAZİLLİ, (DHA)- TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta devreyi düşme hattında tamamlayan Nazilli Belediyespor, gruptaki rakiplerinden Karşıyaka'nın golcüsü Can Erdem'i transfer etmekte ısrarcı

23 Aralık 2017 15:04

Bahattin ALBAYRAK/NAZİLLİ, (DHA)- TFF 2\'nci Lig Beyaz Grup\'ta devreyi düşme hattında tamamlayan Nazilli Belediyespor, gruptaki rakiplerinden Karşıyaka\'nın golcüsü Can Erdem\'i transfer etmekte ısrarcı.
Yönetim, teknik direktör Ahmet Yavuz\'un kadroda görmek istediği 30 yaşındaki Can ile telefonla görüştü. Karşıyaka\'dan alacakları için Türkiye Futbol Federasyonu\'na (TFF) başvurup ödeme yapılmayınca serbest kalma hakkı elde eden Can, özel nedenlerinden dolayı siyah-beyazlılardan süre istedi. Birçok kulübün talip olduğu forvet, bu sezon ilk yarıda 8 gol attı.

 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Bahattin ALBAYRAKNAZİLLİ DHA TFFLig Beyaz GrupNazilli BelediyesporKarşıyakaCan ErdemYönetimAhmet YavuzCanTürkiye Futbol Federasyonu TFF başvurupBirçok

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Canlı yayında sessizlik anları; "İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz bütün...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Motoru Bosch'tan, bataryası Çin'den; 'yerli' otomobilin CEO'sundan fiyat açıklaması...

Emniyet'in aradığı Fettah Tamince, Acun Ilıcalı'nın Elazığ için başlattığı bağış...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

Erkekler en çok bu pozisyonlarda penisini kırıyor!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24