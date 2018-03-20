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Spor

Nazilli Belediyespor'u genç forvet Görkem sırtlıyor

Bahattin ALBAYRAK / NAZİLLİ, (DHA) TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta Nazilli Belediyespor'un ara transfer döneminde Fenerbahçe altyapısından renklerine bağlağı Görkem Bitin, takımını sırtlamayı sürdürüyor

20 Mart 2018 18:09

Bahattin ALBAYRAK / NAZİLLİ, (DHA)

TFF 2\'nci Lig Beyaz Grup\'ta Nazilli Belediyespor\'un ara transfer döneminde Fenerbahçe altyapısından renklerine bağlağı Görkem Bitin, takımını sırtlamayı sürdürüyor. Kritik gollerle siyah-beyazlılara hayat veren 19 yaşındaki forvet, son Silivrispor deplasmanda takımı gerideyken attığı penaltı golüyle 1 puanı getiren isim oldu. Nazilli, Görkem\'in golüyle 23 puana ulaşıp Fethiyespor\'u geçerek aylar sonra ilk kez düşme hattından çıktı. Ligde forma giydiği 9 maçta 6 kez ağları sarsan genç forvet, takımının kazandığı 10 puana direkt katkı yaptı.

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