Nazilli Belediyespor'u genç forvet Görkem sırtlıyor

Bahattin ALBAYRAK / NAZİLLİ, (DHA)

TFF 2\'nci Lig Beyaz Grup\'ta Nazilli Belediyespor\'un ara transfer döneminde Fenerbahçe altyapısından renklerine bağlağı Görkem Bitin, takımını sırtlamayı sürdürüyor. Kritik gollerle siyah-beyazlılara hayat veren 19 yaşındaki forvet, son Silivrispor deplasmanda takımı gerideyken attığı penaltı golüyle 1 puanı getiren isim oldu. Nazilli, Görkem\'in golüyle 23 puana ulaşıp Fethiyespor\'u geçerek aylar sonra ilk kez düşme hattından çıktı. Ligde forma giydiği 9 maçta 6 kez ağları sarsan genç forvet, takımının kazandığı 10 puana direkt katkı yaptı.