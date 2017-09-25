Nazilli Belediyespor'dan örnek proje

Bahattin ALBAYRAK / NAZİLLİ, (DHA)- TFF 2\'nci Lig Beyaz Grup ekiplerinden Nazilli Belediyespor örnek bir projeye imza atarak iç saha maçlarında çocuk tribününü hayata geçirdi.

Geçen hafta Altay ile oynanan maçta yaklaşık 100 minik, tribündeki yerlerini alırken statta çok renkli görüntüler ortaya çıktı. Nazilli Kaymakamı İbrahim Küçük öncülüğünde yönetimle birlikte oluşturulan projenin sezon sonuna kadar süreceği belirtildi.

Altay karşılaşması öncesi çocukları ziyaret eden Küçük, \"Son zamanlarda hoşgörüsüzlük arttı. Biz çocuklarımızı bunlardan uzak tutacağız. Spor her zaman insanların bir arada olmasını, kaynaşmasını sağlamalı. Çocuklarımıza bu duyguları yaşatacağız\" dedi.