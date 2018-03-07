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Spor

Nazilli Belediyespor'dan birlik çağrısı

Bahattin ALBAYRAK / NAZİLLİ, (DHA) TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta kümede kalma mücadelesi veren Nazilli Belediyespor'da başkan Özgen Türker, pazar günü oynanacak Sakaryaspor maçı öncesi birlik çağrısında bulundu

07 Mart 2018 13:53

Bahattin ALBAYRAK / NAZİLLİ, (DHA)

TFF 2\'nci Lig Beyaz Grup\'ta kümede kalma mücadelesi veren Nazilli Belediyespor\'da başkan Özgen Türker, pazar günü oynanacak Sakaryaspor maçı öncesi birlik çağrısında bulundu. 
Son 9 haftaya girildiğini ifade eden Özgen Türker, \"Özellikle iç saha maçlarımızda taraftarımızın desteğine çok ihtiyacımız var. Gün birlik ve beraberlik içinde kenetlenme günüdür. Takımımızın ortaya koyduğu oyundan memnunum. Hepimizin kenetlenmesi, takıma kurtuluş yolunda büyük güç verecek. Sakaryaspor karşılaşmasında tüm ilçe halkımızdan destek bekliyoruz ve tribünleri dolu görmek istiyoruz. Teknik ekip ve futbolcularımıza da inancımız tam\" ifadelerini kullandı. 
 

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