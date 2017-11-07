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Spor

Nazilli Belediyespor'da Mustafa Bahadır dönemi başladı

Bahattin ALBAYRAK / NAZİLLİ,(DHA) - TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta son olarak Bandırmaspor'a deplasmanda 2-1 mağlup olan ve düşme hattından kurtulamayan Nazilli Belediyespor'da teknik direktör Mustafa Bahadır dönemi resmen başladı

07 Kasım 2017 19:15

Bahattin ALBAYRAK / NAZİLLİ,(DHA) - TFF 2\'nci Lig Beyaz Grup\'ta son olarak Bandırmaspor\'a deplasmanda 2-1 mağlup olan ve düşme hattından kurtulamayan Nazilli Belediyespor\'da teknik direktör Mustafa Bahadır dönemi resmen başladı. Yönetimin prensipte anlaşma sağladığı Bahadır, düzenelenen töreninde sezon sonuna kadar siyah-beyazlılarla sözleşme imzaladı. Yıldırım Demirören Tesisleri\'ndeki törene Başkan Erdoğan Eker ve Basın Sözcüsü Özgen Türker ve yönetim kurulu üyesi Hakan Alıcık katıldı. Eker, Mustafa Bahadır\'la çıkış yakalayacaklarını söyledi.

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