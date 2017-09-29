T24 LogoT24 Logo
Spor

Nazilli Belediyespor'da yönetim, Fatih Akyel'e sahip çıktı

NAZİLLİ, (DHA)- TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta üst üste Altay'a 6-1, Karagümrük'e de 2-0 yenilerek kötü gidişatı durduramayan Nazilli Belediyespor'da yönetim, teknik direktör Fatih Akyel'e sahip çıktı

29 Eylül 2017 15:15

NAZİLLİ, (DHA)- TFF 2\'nci Lig Beyaz Grup\'ta üst üste Altay\'a 6-1, Karagümrük\'e de 2-0 yenilerek kötü gidişatı durduramayan Nazilli Belediyespor\'da yönetim, teknik direktör Fatih Akyel\'e sahip çıktı.
İstifası gündeme gelen teknik adamın arkasında olduklarını belirten Basın Sözcüsü Özgen Türker, \"Her inişin bir çıkışı vardır. Biz Fatih Akyel ve futbolcularımıza güveniyoruz. Kimseye herhangi bir yaptırım uygulanmayacak. Fatih Akyel takımımızın başındadır. Pazar günü evimizde oynayacağımız Konya Anadolu Selçukspor karşılaşmasını kazanıp kötü gidişatı geride bırakacağız\" dedi. 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

NAZİLLİ DHA TFFLig Beyaz GrupAltayKaragümrükNazilli BelediyesporFatih AkyelBasın SözcüsüTürkerBiz Fatih AkyelKimseyePazarKonya Anadolu Selçukspor

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Ahmet Hakan, eski CHP'li vekilin sözlerine sinirlendi; yayından aldı: Bağlamayın...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Alabalık çiftliğinde 'balıkları çalan' yaban kedisi yakalandı: Asıl 'sorun' su...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

AKP'de bir istifa daha: Eski vekil "Her şey daha güzel...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24