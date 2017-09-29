Nazilli Belediyespor'da yönetim, Fatih Akyel'e sahip çıktı

NAZİLLİ, (DHA)- TFF 2\'nci Lig Beyaz Grup\'ta üst üste Altay\'a 6-1, Karagümrük\'e de 2-0 yenilerek kötü gidişatı durduramayan Nazilli Belediyespor\'da yönetim, teknik direktör Fatih Akyel\'e sahip çıktı.

İstifası gündeme gelen teknik adamın arkasında olduklarını belirten Basın Sözcüsü Özgen Türker, \"Her inişin bir çıkışı vardır. Biz Fatih Akyel ve futbolcularımıza güveniyoruz. Kimseye herhangi bir yaptırım uygulanmayacak. Fatih Akyel takımımızın başındadır. Pazar günü evimizde oynayacağımız Konya Anadolu Selçukspor karşılaşmasını kazanıp kötü gidişatı geride bırakacağız\" dedi.