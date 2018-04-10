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Spor

Nazilli Belediyespor'da Yavuz ümitli 

Bahattin ALBAYRAK / NAZİLLİ, (DHA) - TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta evinde Bugsaşspor'a 3-1 yenilerek bitime 4 hafta kala küme düşme korkusu yaşayan Nazilli Belediyespor'da teknik direktör Ahmet Yavuz, son ana kadar mücadele edeceklerini söyledi

10 Nisan 2018 17:50

Bahattin ALBAYRAK / NAZİLLİ, (DHA) - TFF 2\'nci Lig Beyaz Grup\'ta evinde Bugsaşspor\'a 3-1 yenilerek bitime 4 hafta kala küme düşme korkusu yaşayan Nazilli Belediyespor\'da teknik direktör Ahmet Yavuz, son ana kadar mücadele edeceklerini söyledi.
Sınırda olan rakipleri Fethiyespor\'la aralarında 6 puan fark bulunduğunu belirten Yavuz, \"Daha alınmamış 12 puan var. Kesinlikle son düdük çalana kadar pes etmeyeceğiz\" dedi.
Bugsaşspor müsabakasında iyi bir oyun ortaya koyduklarını ancak hakem kararlarının sonuca etki ettiğini savunan Yavuz, \"Bizim için çok kritik maçtı. Maalesef hatalı kararlarla gardımız düştü\" diye konuştu. 

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