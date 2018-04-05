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Spor

Nazilli Belediyespor'da Yavuz dertli 

Bahattin ALBAYRAK / NAZİLLİ, (DHA) TFF 2

05 Nisan 2018 15:13

Bahattin ALBAYRAK / NAZİLLİ, (DHA)

TFF 2. Lig Beyaz Grup\'ta Fethiyespor\'un 5 puan gerisinde düşme hattında yer alan Nazilli Belediyespor\'da teknik direktör Ahmet Yavuz zorlu bir süreç geçirdiklerini söyledi.
Bitime 5 hafta kala umutlarını kaybetmediklerini ama yalnız kadıklarını belirten Yavuz, \"Bu zor günlerde yanımızda insan bulamıyoruz. İyi zamanlarda herkes bizimle beraber olur. Böyle bir süreci ilk kez yaşıyorum. Buraya geldiğim günden beri her şeyimi takımıma veriyorum. Bize inanan bir kısım var. Ne olursa olsun biz istediğimizi alacağız. Bazen bu tür sıkıntılar şer gibi gözükse de sonu hayır olur\" dedi.
Yavuz, pazar günü evlerinde oynayacakları Bugsaşspor maçını kazanacaklarını sözlerine ekleyerek, \"Rakibimiz Fethiyespor, cumartesi günü zirve hesapları yapan Sakaryaspor\'la oynayacak. Onların puan kaybedeceğini düşünüyorum. Bugsaş\'ı yenip aradaki farkı kapatacağız\" yorumunu yaptı.

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