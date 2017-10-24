Nazilli Belediyespor'da teknik direktör arayışları sürüyor

NAZİLLİ, (DHA)- TFF 2\'nci Lig Beyaz Grup\'ta 9 haftada 6 puan toplayarak düşme hattında yer alan Nazilli Belediyespor\'da yönetim teknik direktörlük görevi için iki ismi gündemine aldı.

Siyah-beyazlılarda Fatih Akyel\'le yolların ayrılmasının ardından bir süre önce Manisaspor\'dan ayrılan Sait Karafırtınalar ve eski Beşiktaşlı futbolcu İbrahim Toraman adaylar arasında bulunuyor. Yönetim, ilk teklifi geri çeviren Sait Karafırtınalar ile tekrar temasa geçti. Alternatif olarak tecrübesi bulunmayan İbrahim Toraman\'ın menajeriyle de bir görüşme yapıldı. Toraman, Gaziantepspor\'dan da teklif aldığını açıkladı. Nazilli, teknik direktör sorununu bir an önce çözmeyi planlıyor.