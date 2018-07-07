Nazilli Belediyespor'da son transfer Burak

Bahattin ALBAYRAK / NAZİLLİ, (DHA)

TFF 3\'üncü Lig\'e düştükten sonra bekleme yapmadan 2\'nci Lig\'e dönmek için transfere yönelen Nazilli Belediyespor, Kocaelispor\'dan orta saha oyuncusu Burak Özbakır ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.

25 yaşındaki Burak, geçen sezon Kocaeli\'de 31 maçta görev aldı. Futbolcu için Yıldırım Demirören Tesisleri\'nde düzenlenen imza töreninde konuşan Başkan Özgen Türker, \"Biz düştüğümüz 3\'üncü Lig\'de misafir olduğumuza inanıyoruz. Bunun için de lige teknik heyetimizin isteği doğrultusunda güçlü bir kadro ile başlamak istiyoruz\" dedi.

Nazilli, antrenmanlara 15 Temmuz\'da tesislerinde başlayacak.

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