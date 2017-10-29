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Spor

Nazilli Belediyespor'da ortalık karıştı

NAZİLLİ, (DHA)- TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta haftaya son sırada giren Silivrispor'a evinde 2-1 yenilip galibiyet hasretini 9 haftaya çıkaran ve küme düşme potasından kurtulamayan Nazilli Belediyespor'da ortalık karıştı

29 Ekim 2017 15:56

NAZİLLİ, (DHA)- TFF 2\'nci Lig Beyaz Grup\'ta haftaya son sırada giren Silivrispor\'a evinde 2-1 yenilip galibiyet hasretini 9 haftaya çıkaran ve küme düşme potasından kurtulamayan Nazilli Belediyespor\'da ortalık karıştı.
Sezona büyük umutlarla başlamasına karşın büyük hayal kırklığı yaratan siyah-beyazlılarda Başkan Erdoğan Eker de pes etti. Önce Teknik Direktör Fatih Akyel\'le yollarını ayıran, 2 haftadır ise hiçbir çalıştırıcı ile anlaşamayan Nazilli\'de Eker\'in istifa etmesiyle kriz ayyuka çıktı. Erdoğan Eker ise görevden ayrılma nedenini ailevi sıkıntılar olarak açıkladı. Belediye Başkanı ve Kulüp Onursal Başkanı Haluk Alıcık\'ın duruma el koyacağı ve yeni yönetim kurulunu bir an önce belirleyeceği ifade edildi. 

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