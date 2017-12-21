Nazilli Belediyespor'da Mehmet Fevzi ile yollar ayrıldı

Bahattin ALBAYRAK / NAZİLLİ, (DHA) - TFF 2\'nci Lig Beyaz Grup\'ta devreyi küme düşme potasında tamamlayan Nazilli Belediyespor, kadroda operasyona başladı. İkinci yarıya güçlü bir kadroyla girmek isteyen siyah-beyazlılar sağ bek Mehmet Fevzi Yıldırım ile yolları ayırdı. Sezon başında Eskişehirspor\'dan kadroya dahil edilen 21 yaşındaki futbolcuyla yapılan görüşmelerin ardından karşılıklı olarak anlaşmaya varıldığı belirtildi. Bu sezon lig ve kupada toplamda 5 maç forma giyen genç futbolcu, beklentileri karşılayamadı.