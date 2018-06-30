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Spor

Nazilli Belediyespor'da istifa

NAZİLLİ, (DHA) Nazilli Belediyespor'da yönetim kurulu üyesi Hakan Alıcık istifa etti

30 Haziran 2018 16:36

NAZİLLİ, (DHA)

Nazilli Belediyespor\'da yönetim kurulu üyesi Hakan Alıcık istifa etti. 
Alıcık\'ın istifası siyah-beyazlı camiada üzüntü ile karşılandı. Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık\'ın kardeşi olan Hakan Alıcık, \"Özel nedenler\" nedeniyle görevi bıraktığını açıkladı. Üç yıldan bu yana Nazilli Belediyespor yönetiminde Futbol Şube Sorumlusu olarak görev yapan Hakan Alıcık, \"Özel nedenlerimden dolayı görevimden istifa etmiş bulunmaktayım. Bu kararımın futbol ve Nazilli Belediyespor camiasına hayırlı olmasını dilerim\" dedi.
 

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