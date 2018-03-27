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Spor

Nazilli Belediyespor'da İlter sevinci

Bahattin ALBAYRAK / NAZİLLİ, (DHA) TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta evinde Bandırmaspor'a 3-0 yenilerek 1 hafta aradan sonra tekrar düşme potasına gerileyen Nazilli Belediyespor'a orta saha oyuncusu İlter Ayyıldız'dan iyi haber geldi

27 Mart 2018 14:21

Bahattin ALBAYRAK / NAZİLLİ, (DHA)

TFF 2\'nci Lig Beyaz Grup\'ta evinde Bandırmaspor\'a 3-0 yenilerek 1 hafta aradan sonra tekrar düşme potasına gerileyen Nazilli Belediyespor\'a orta saha oyuncusu İlter Ayyıldız\'dan iyi haber geldi. 
Karşılaşmanın 28\'nci dakikasında kasığından sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalan İlter\'in MR\'ında yırtığa rastlanmadı. Tecrübeli oyuncuda sadece çekme tespit edildi. Tedavisine başlanan İlter\'in pazar günü deplasmanda oynanacak Karşıyaka maçına yetişeceği kaydedildi. 
 

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