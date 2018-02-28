Nazilli Belediyespor'da hedef seri galibiyet

Bahattin ALBAYRAK / NAZİLLİ, (DHA)

TFF 2\'inci Lig Beyaz Grup\'ta son olarak evinde kümede kalma yarışındaki rakiplerinden Fethiyespor\'la 1-1 berabere kalan Nazilli Belediyespor, seri galibiyetler alarak düşme hattından kurtulmanın planlarını yapıyor.

Bu hafta deplasmanda SBS İnşaat Kırklarelispor\'u yenerek çıkışa geçmek istediklerini söyleyen teknik direktör Ahmet Yavuz, \"Ligde iki maç üst üste galip gelen takım arayı açabiliyor. Kalan 10 final maçımızda seri yakalamalıyız. Hem evimizde, hem de deplasmanda ayrım yapmadan kazanmalıyız. Bunu başarmak zorundayız\" dedi.

