Nazilli Belediyespor'da hedef galibiyet

Bahattin ALBAYRAK / NAZİLLİ, (DHA) - TFF 2\'nci Lig Beyaz Grup\'ta son 7 maçında 2 beraberlik, 5 mağlubiyet alan düşme hattındaki Nazilli Belediyespor, pazar günü evinde Niğde Belediyespor\'u yenerek kötü gidişe son vermek istiyor.

Ara transfer döneminde yaptıkları takviyelerle güçlü bir kadro kurduklarını dile getiren teknik direktör Ahmet Yavuz, \"Saha içerisinde kazanmak isteyen bir takım oluşturduk. İkinci yarının ilk haftasında deplasmandan 1 puan çıkardık. Geçen hafta evimizde öne geçmemize rağmen hakem hataları ve duran toplardan yediğimiz 2 golle mağlup olduk. Artık galip gelerek taraftarlarımıza kazanan bir Nazilli Belediyespor izletmek istiyoruz\" dedi.