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Spor

Nazilli Belediyespor'da hayal kırıklığı

NAZİLLİ, (DHA)- TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta ilk yarıyı 10 puanla 17'nci sırada tamamlayan Nazilli Belediyespor, sergilediği performansla hayal kırıklığı yarattı

19 Aralık 2017 15:53

NAZİLLİ, (DHA)- TFF 2\'nci Lig Beyaz Grup\'ta ilk yarıyı 10 puanla 17\'nci sırada tamamlayan Nazilli Belediyespor, sergilediği performansla hayal kırıklığı yarattı.
Sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan siyah-beyazlı ekip, düşme hattında yer aldığı grubun en çok yiyen ve en az atan takımı oldu. Nazilli, geride kalan 17 müsabakada fileleri sadece 11 kez havalandıran kalesinde ise 33 gol gördü. Nazilli Belediyespor sadece 1-0 kazandığı Kahramanmaraşspor ve Karşıyaka maçlarında rakiplerine gol sevinci yaşatmadı.
Siyah-beyazlılar, 7 karşılaşmada ise gol atamadı. Bir türlü çıkış yakalamayan Ege ekibi ilk yarı sonunda tam 3 teknik adamla çalıştı. Önce Fatih Akyel\'le yola koyulan Nazilli Belediyespor, 12\'nci haftada Mustafa Bahadır\'ı dümene getirdi. Ancak Bahadır da istikrarı yaklaşamadı ve bitime 1 hafta kala Ahmet Yavuz Nazilli\'nin başına geçti. Nazilli Belediyespor, Yavuz\'la çıktığı ilk maçta Zonguldak Kömürspor\'la 1-1 berabere kalıp, galibiyet hasretini dindiremedi ve ateş hattında kaldı. 

 

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