Nazilli Belediyespor'da gözler yeni başkan adaylarına çevrildi

NAZİLLİ, (DHA)- TFF 2\'nci Lig Beyaz Grup ekiplerinden Nazilli Belediyespor\'da Başkan Erdoğan Eker\'in istifasının ardından gözler yeni adaylara çevrildi.

Nazilli medyasında yer alan haberlere göre işadamı Yaşar Gözdaş\'ın liste hazırlığı yaptığı belirtildi. Gözdaş\'ın kulübün içinde bulunduğu sıkıntılardan kurtulması için nabız yoklamaya başladığı ve başkanlık adaylığını en kısa sürede açıklayacağı vurgulandı. Nazilli Belediye Başkanı ve Kulüp Onursal Başkanı Haluk Alcık’ın da Yaşar Gözdaş ismine sıcak baktığı belirtildi.

