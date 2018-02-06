Nazilli Belediyespor'da Görkem'li başlangıç

NAZİLLİ, (DHA)

TFF 2\'nci Lig Beyaz Grup\'ta Niğde Belediyespor\'u evinde 3-0 yenerek kümede kalma yolunda umutlanan Nazilli Belediyespor\'un Fenerbahçe\'den transferi golcü Görkem Bitin, gösterdiği performansla şimdiden alkış topladı.

Sezon sonuna kadar kiralanan 19 yaşındaki forvet, Şanlıurfaspor ve Niğde Belediyespor maçlarında takımına 3 gollük katkı sağladı. 2-1 kaybedilen Şanlıurfaspor müsabakasında Fatih Üge\'nin golünde asist yapan Görkem, Niğde Belediyespor maçında ise 2 gol atarak yıldızlaştı. Sezonun ilk yarısında gol yollarında büyük sıkıntı çeken Nazilli Belediyespor\'daki kariyerine çok iyi başlayan Görkem\'in oyunu tüm camiaya umut aşıladı.

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