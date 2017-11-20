Nazilli Belediyespor'da gol sıkıntısı

NAZİLLİ, (DHA)

TFF 2. Lig Beyaz Grup\'ta Bugsaşspor\'a deplasmanda 2-0 kaybederek Karşıyaka zaferinden sonra galibiyet serisi başlatamayan Nazilli Belediyespor, bu sezon gol yollarında büyük sıkıntı yaşıyor. Geride kalan 13 haftada fileleri sadece 9 kez havalandırabilen Nazilli, grupta düşme hattındaki Silivrispor ile birlikte en az üreten takım oldu. Oynadığı karşılaşmalarda 1\'in üzerinde gol atamayan Nazilli Belediyespor, deplasmanda da hiç galip gelemedi. Dış sahada 7 maça çıkıp sadece 2 beraberlik alan siyah-beyazlılar, 5 kez yenildi. Sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan Ege ekibi, bu istatistikleriyle camiasını ve taraftarını hayal kırıklığına uğrattı.