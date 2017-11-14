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Spor

Nazilli Belediyespor'da galibiyet serisi başlayacak

Bahattin ALBAYRAK / NAZİLLİ, (DHA) - TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta Karşıyaka'yı evinde 1-0 yenerek düşme potasından çıkan Nazilli Belediyespor'da teknik direktör Mustafa Bahadır, gelecek için iddialı konuştu

14 Kasım 2017 14:43

Bahattin ALBAYRAK / NAZİLLİ, (DHA) - TFF 2\'nci Lig Beyaz Grup\'ta Karşıyaka\'yı evinde 1-0 yenerek düşme potasından çıkan Nazilli Belediyespor\'da teknik direktör Mustafa Bahadır, gelecek için iddialı konuştu. İlk maçında galibiyet elde eden Bahadır, \"10 maç sonra kazanmamız özgüvenimizi yerine getirdi. 1 hafta içinde yaptığımız çalışmaların karşılığını sahada aldık. Elbet yalnız bir maç kazandık diye her şey güllük gülistanlık olamaz. Bu daha başlangıç. İyi yerlere geleceğiz ama çok çalışmamız lazım\" dedi.
Uzatma dakikalarında gelen golün kendilerini çok sevindirdiğini belirten Başkan Erdoğan Eker ise \"Hep 90\'ıncı dakikada biz yenilecek değiliz. Bu sefer şeytanın bacağını kırdık\" yorumunu yaptı. 

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