Nazilli Belediyespor'da Emre'den kötü haber

NAZİLLİ, (DHA)- TFF 2\'nci Lig Beyaz Grup\'ta sezonun ilk maçında evinde Kahramanmaraşspor\'u 1-0 yenip maratona galibiyetle başlayan Nazilli Belediyespor\'da sakatlanan stoper Emre Balak\'tan kötü haber geldi. Kahramanmaraşspor müsabakasının 2\'nci yarısında girdiği bir pozisyonda sağ dizine darbe alan tecrübeli futbolcunun çekilen MR\'ında 1\'inci derecede yırtık tespit edildi.

Bu sezon başı Kocaeli Birilkspor\'dan transfer edilen Emre\'nin, Şanlıurfaspor (D) ve Niğde Belediyespor (D) karşılaşmalarında forma giyemeyeceği bildirildi.

Teknik Direktör Fatih Akyel, Emre\'nin tedavisine hemen başlandığını bildirerek, \"Oyuncumuzu bir an önce aramızda görmek istiyoruz. Umuyorum bundan sonraki haftalarda ciddi sakatlıklar yaşanmaz\" dedi.



