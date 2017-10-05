Nazilli Belediyespor'da Ege derbisi öncesi sakatlık şoku

Bahattin ALBAYRAK/NAZİLLİ, (DHA)- TFF 2\'nci Lig Beyaz Grup\'ta pazar günü deplasmanda Ege derbisinde Fethiyespor\'la karşılaşacak Nazilli Belediyespor\'a iki oyuncudan kötü haber geldi.

Siyah-beyazlılarda stoper Tuna Üzümcü ve forvet Abdülkadir Kaplan sakatlandı. Tuna\'nın üst adalesinde yırtık tespit edildiği ve forma giyemeyeceği açıklanırken, arka adalesinde çekme olan Abdülkadir\'in forma giymesinin de zor olduğu belirtildi. Son olarak iç sahada 1-1 sonuçlanan Konya Anadolu Selçukspor maçında hakem tarafından tribüne gönderilen ve tedbirli olarak PFDK\'ya sevk edilen teknik direktör Fatih Akyel, \"Artık şeytanın bacağını kırmak istiyoruz\" dedi.

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