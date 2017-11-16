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Nazilli Belediyespor'da durmak yok

Bahattin ALBAYRAK / NAZİLLİ, (DHA) - TFF 2'nci Lig Beyaz Grup ekiplerinden Nazilli Belediyespor'da teknik direktör Mustafa Bahadır, Pazar günü oynanacak Bugsaşspor maçı için takıma nefes aldırmıyor

16 Kasım 2017 16:58

Bahattin ALBAYRAK / NAZİLLİ, (DHA) - TFF 2\'nci Lig Beyaz Grup ekiplerinden Nazilli Belediyespor\'da teknik direktör Mustafa Bahadır, Pazar günü oynanacak Bugsaşspor maçı için takıma nefes aldırmıyor.
Başarılı olmak için çok çalışmaları gerektiğini belirten Bahadır, \"Takımı istenilen seviyeye getirmek zorundayız. Bunun için gece gündüz demeden antrenman yapacağız. Belki futbolcularımız çok yorulacak ama mutlaka bu çalışmanın karşılığını gelecek. Karşıyaka galibiyetiyle çok önemli bir eşiği geçtik. Bugsaşspor\'u da yeneceğiz\" dedi.
Siyah-beyazlılar, önceki gün Belediye Başkanı ve Kulüp Onursal Başkanı Haluk Alıcık\'ın antrenman ziyaretiyle de moral buldu.

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