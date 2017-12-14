Nazilli Belediyespor'da Ahmet Yavuz'a güven tam

Bahattin ALBAYRAK/NAZİLLİ, (DHA)- TFF 2\'nci Lig Beyaz Grup\'ta düşme potasından kurtulma mücadelesi veren Nazilli Belediyespor\'da 2 yılı opsiyonlu 3.5 yıllık sözleşmeye imza atan teknik direktör Ahmet Yavuz\'a camia da destek verdi.

Gerçekleşen imza töreninde konuşan Belediye Başkanı ve Kulüp Onursal Başkan Haluk Alıcık, \"Hocamıza güvenimiz tam. Kendisi zor günümüzde bizimle oldu. Takım, Ahmet Yavuz\'la birlikte çıkış yakalayacak, iyi yerlere gelecek. Bu kulübü hep birlikte başarıya götüreceğiz\" dedi. Kulüp Başkanı Erdoğan Eker ise, \"Prensibi, disiplini, tarzı ve sistemi olan bir teknik direktörle anlaştık\" yorumunu yaptı. Nazilli Belediyespor\'da olmanın mutluluğunu yaşadığını belirten Ahmet Yavuz da \"Biz sahada konuşacağız. Başarılı olmak için hep birlikte çalışacağız\" ifadelerini kullandı.

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