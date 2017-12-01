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Spor

Nazilli Belediyespor'da 3 futbolcu yolcu

NAZİLLİ, (DHA) TFF 2

01 Aralık 2017 15:09

NAZİLLİ, (DHA)

TFF 2. Lig Beyaz Grup\'ta bir türlü istediği sonuçları alamayan ve düşme hattına yaklaşan Nazilli Belediyespor\'da devre arasında 3 futbolcunun takımla yollarını ayıracağı öğrenildi.
Siyah-beyazlıların, bu sezon bir türlü verim alamadağı Turgay Gölbaşı, kaleci Fatih Öztürk ve Berkay Öztuvan\'ın sözleşmelerini feshedeceği bildirildi.
Ara transferde mutlaka takviye yapacak Nazilli\'de 3 futbolcunun yanı sıra bazı isimlerle de vedalaşılacağı iddia edildi.
Bu arada kulüpten alacakları için Futbol Federasyonu\'na şikayet eden Turgay ve Fatih, geçtiğimiz hafta süresiz kadro dışı bırakılmıştı.

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