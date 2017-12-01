Nazilli Belediyespor'da 3 futbolcu yolcu

NAZİLLİ, (DHA)

TFF 2. Lig Beyaz Grup\'ta bir türlü istediği sonuçları alamayan ve düşme hattına yaklaşan Nazilli Belediyespor\'da devre arasında 3 futbolcunun takımla yollarını ayıracağı öğrenildi.

Siyah-beyazlıların, bu sezon bir türlü verim alamadağı Turgay Gölbaşı, kaleci Fatih Öztürk ve Berkay Öztuvan\'ın sözleşmelerini feshedeceği bildirildi.

Ara transferde mutlaka takviye yapacak Nazilli\'de 3 futbolcunun yanı sıra bazı isimlerle de vedalaşılacağı iddia edildi.

Bu arada kulüpten alacakları için Futbol Federasyonu\'na şikayet eden Turgay ve Fatih, geçtiğimiz hafta süresiz kadro dışı bırakılmıştı.