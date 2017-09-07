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Spor

Nazilli Belediyespor'a TFF'den olumsuz yanıt

Bahattin ALBAYRAK / NAZİLLİ, (DHA)- İKİNCİ Lig Beyaz Grup'ta haftayı Şanlıurfaspor deplasmanında geçirecek Nazilli Belediyespor'da yönetim, ev sahibi takımın sahası bakımda olduğu için maçın Nazilli'ye alınmasını isterken, Türkiye Futbol Federasyonu'ndan

07 Eylül 2017 16:36

Bahattin ALBAYRAK / NAZİLLİ, (DHA)- İKİNCİ Lig Beyaz Grup\'ta haftayı Şanlıurfaspor deplasmanında geçirecek Nazilli Belediyespor\'da yönetim, ev sahibi takımın sahası bakımda olduğu için maçın Nazilli\'ye alınmasını isterken, Türkiye Futbol Federasyonu\'ndan talebe olumsuz yanıt geldi. Konuya iyi niyetli yaklaştıklarını belirten Başkan Erdoğan Eker,  \"Ancak Federasyon yetkilileri, haksız rekabet olacağı gerekçesiyle isteğimizi geri çevirdi. Futbol Federasyonu müsabakanın Mardin\'de oynanmasına karar verdi. Sezona evimizdeki Kahramanmaraşspor galibiyeti ile başladık. Bu maçı da kazanıp, ikide iki yapmak istiyoruz\" dedi.

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