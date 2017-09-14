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Spor

Nazilli Belediyespor 'yeni tesisine' kavuştu

Bahattin ALBAYRAK / NAZİLLİ, (DHA)- İKİNCİ Lig Beyaz Grup ekiplerinden Nazilli Belediyespor'un yeni tesisi, törenle hizmete girdi

14 Eylül 2017 20:37

Bahattin ALBAYRAK / NAZİLLİ, (DHA)- İKİNCİ Lig Beyaz Grup ekiplerinden Nazilli Belediyespor\'un yeni tesisi, törenle hizmete girdi.
Nazilli Belediyesi tarafından Yeni Sanayi Mahallesi\'nde 18 dönüm arazi üstüne inşa edilen Yıldırım Demirören Tesisleri\'nin açılışına Kaymakam İbrahim Küçük, Belediye Başkanı Haluk Alıcık ve Kulüp Başkanı Erdoğan Eker\'in yanı sıra Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkan Vekilleri Hüsnü Güreli ve Ali Dürüst ile Yönetim Kurulu Üyeleri Cengiz Zülfikaroğlu, Mustafa Çağlar, Alaattin Aykaç, Kadir Kardaş, Tuna Narlıtepe ve Tuncay Yanık katıldı.
DEMİRÖREN KATILAMADI
TFF Başkanı Yıldırım Demirören, Fenerbahçe Asbaşkanı Hakan Dinçay\'ın cenazesi nedeniyle isminin verildiği tesisin açılışına katılamadı.
Nazilli\'ye hizmet etmekten gurur duyduklarını belirten Belediye Başkanı Haluk Alıcık, \"Sportif başarının gelmesi için tesisleşme şart. Biz bu adımı attık. 640 metrekare alana 4 katlı olarak inşa edilen yeni tesisimiz Türkiye\'ye örnek olacak\" dedi.
TFF Başkan Vekili Hüsnü Güreli Türk futbolu için önemli bir adım atıldığını belirterek, \"Bu tesisin yapımında Sayın Yıldırım Demirören ile Haluk Alıcık\'ın dostluğunun büyük payı var. Federasyon olarak temel amacımız bu tür tesislerin çoğalmasını sağlamak. Nazilli Belediyespor hedefi olan şampiyonluğu bu tesiste yaşayacak\" ifadelerini kullandı.
Zeybek gösterisi ile sona eren açılışın ardından protokol üyeleri, futbolcular ve teknik heyet tesisi dolaştı.

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