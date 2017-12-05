Nazilli Belediyespor yeni çalıştırıcısını arıyor

NAZİLLİ, (DHA)- TFF 2\'nci Lig Beyaz Grup\'ta aldığı kötü sonuçların ardından teknik direktörlerden önce Fatih Akyel\'le ardından Mustafa Bahadır\'la yollarını ayıran Nazilli Belediyespor yeni çalıştırıcını bulmak için çalışmalarını hızlandırdı.

Siyah-beyazlı yönetimin ilk olarak en son Niğde Belediyespor\'da görev yapan Ahmet Yavuz\'la görüştüğü öğrenildi. Yavuz\'la yapılan görüşmelerin olumlu gittiği ifade edildi. Nazilli Belediyespor\'un alternatiflerinin de bulunduğu ve yeni teknik direktörün hafta sonuna kadar açıklanacağı bildirildi.