Nazilli Belediyespor umut tüketti

NAZİLLİ, (DHA)

TFF 2. Lig Beyaz Grup\'ta evinde Bugsaşspor\'a da 3-1 yenilen Nazilli Belediyespor, bitime 4 hafta kala kümede kalma umutlarını çok azalttı. Kurtuluş yolundaki en önemli rakibi Fethiyespor\'un Sakaryaspor\'la berabere kaldığı haftayı iyi değerlendiremeyen Nazilli, 15. sırada yer alan lacivert-beyazlıların 6 puan gerisine düştü. Son 4 maçında 3 mağlubiyet ve 1 beraberlik elde eden siyah-beyazlılar için tehlike çanları çalmaya başladı. Yönetim ve teknik heyet ise maçın hakemi Adem Sarıtaş\'a tepki gösterdi. Kurmaylar, Sarıtaş\'ın nizami gollerini vermediğini ve rakip oyuncuya kırmızı kart göstermediğini iddia etti.

Nazilli, önümüzdeki 4 haftada Hacettepe (D), Pendikspor, Gümüşhanespor (D) ve Zonguldak Kömürspor\'la karşı karşıya gelip mucize gerçekleştirmeye çalışacak.