Nazilli Belediyespor umudunu koruyor

Bahattin ALBAYRAK / NAZİLLİ, (DHA)

TFF 2. Lig Beyaz Grup\'ta evinde Şanlıurfaspor\'a 2-1 kaybederek düşme potasından kurtulamayan Nazilli Belediyespor\'da teknik direktör Ahmet Yavuz umutlu konuştu.

İyi bir takım olduklarını ve en kısa sürede toparlanacaklarını belirten Yavuz, \"Şanlıurfaspor maçında öne geçtik ancak avantajımızı koruyamadık. Bazı eksiklerimiz var. Ara transferde kabuk değiştirdik. Yeni bir takım sayılırız. Futbolcular uyum sorununu çözdükten sonra daha iyi performans sergileyecekler. Bu takımı layık olduğu yere getireceğiz. Kötü futbol oynamıyoruz. Taraftarımız hiç endişe etmesin, bizi desteklemeyi sürdürsün. Kötü günleri geride bırakacağız. Çünkü bizde bu güç var\" yorumunu yaptı.