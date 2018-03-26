Nazilli Belediyespor Teknik Direktörü Yavuz: "Vazgeçmek yok"

Bahattin ALBAYRAK / NAZİLLİ, (DHA) - TFF 2\'nci Lig Beyaz Grup\'ta evinde Bandırmaspor\'a 3-0 kaybeden Nazilli Belediyespor, kendini yeniden geçen hafta kurtulduğu düşme potasında buldu. Evinde 4 maç sonra kaybeden siyah-beyazlılar büyük üzüntü yaşarken, teknik direktör Ahmet Yavuz kümede kalma savaşını kazanacaklarını söyledi.

Yavuz, \"Hesapta olmayan bir yenilgi aldık ancak ümidimizi kaybetmeyeceğiz. Vazgeçmek yok\" dedi.

Öte yandan Nazilli Belediyespor-Bandırmaspor maçı sonrası stat dışında olaylar yaşandı.

Siyah-beyazlı taraftarlar, Bandırmaspor takım otobüsüne stattan ayrıldıktan bir süre sonra ilçe içinde seyir halindeyken taşlı saldırıda bulundu. Saldırıda otobüsün camları kırılırken Bandırmalı oyuncular ise büyük şok yaşadı. Olaylarda kimse yara almazken, Nazilli Emniyeti yaşananlarla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı. Sıralamada 23 puanla 16. basamağa gerileyen Nazilli Belediyespor kalan 6 maçında, Karşıyaka (D), Bugsaşspor, Hacettepe (D), Pendikspor, Gümüşhanespor (D) ve Zonguldak Kömürspor ile karşı karşıya gelecek.

(FOTOĞRAFLI)