T24 LogoT24 Logo
Spor

Nazilli Belediyespor Teknik Direktörü Bahadır'dan başarı sözü

Bahattin ALBAYRAK / NAZİLLİ, (DHA) - TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta düşme hattından kurtulmaya çalışan Nazilli Belediyespor'la sezon sonuna kadar sözleşme imzalayan teknik direktör Mustafa Bahadır, camiaya başarı sözü verdi

08 Kasım 2017 14:33

Bahattin ALBAYRAK / NAZİLLİ, (DHA) - TFF 2\'nci Lig Beyaz Grup\'ta düşme hattından kurtulmaya çalışan Nazilli Belediyespor\'la sezon sonuna kadar sözleşme imzalayan teknik direktör Mustafa Bahadır, camiaya başarı sözü verdi.
İyi bir kadroya sahip olduklarını belirten Bahadır, \"Köklü bir kulübe geldim. Takımımız sezon başından bu yana çıktığı karşılaşmalarda büyük şanssızlıklar yaşadı. Ancak biz işimizi artık şansa bırakmayacağız. El ele verip Nazilli Belediyespor\'un başarısı için çabalayacağız ve hedefe ulaşacağız. Kulübümüz yeri düşme hattı değil. En kısa sürede bu girdaptan uzaklaşacağız\" dedi. Nazilli, bu hafta düşme hattındaki rakiplerinden Karşıyaka\'yı Ege derbisinde ağırlayacak.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Bahattin ALBAYRAKNAZİLLİ DHALig Beyaz GrupNazilli BelediyesporMustafa BahadırBahadırTakımımızAncakElKulübümüzEnNazilliKarşıyaka Ege

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem | Yaşamını yitirenlerin sayısı 39'a yükseldi...

HDP Elazığ heyeti: Gelen yardımlar AKP ilçe başkanları tarafından sadece...

Basketbolun en büyük efsanelerinden Kobe Bryant helikopter kazasında öldü...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24