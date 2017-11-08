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Spor

Nazilli Belediyespor Teknik Direktörü Bahadır: "Dinamik bir takım olacağız"

Bahattin ALBAYRAK / NAZİLLİ, (DHA) - TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta 10 maçtır galip gelemeyen düşme hattındaki Nazilli Belediyespor'da yeni teknik direktör Mustafa Bahadır, takımla ilk antrenmana çıktı

08 Kasım 2017 16:10

Bahattin ALBAYRAK / NAZİLLİ, (DHA) - TFF 2\'nci Lig Beyaz Grup\'ta 10 maçtır galip gelemeyen düşme hattındaki Nazilli Belediyespor\'da yeni teknik direktör Mustafa Bahadır, takımla ilk antrenmana çıktı. Birlik olup sinerji oluşturarak üst sıralara tırmanmak istediklerini belirten Bahadır, futbolcularına, \"Size inanıyorum. Bugünden itibaren dinamik bir takım olacağız. Takımda son vuruşlarda problem var. Buna çözüm yolu bulacağız. Karşıyaka maçından itibaren galibiyet serisi başlatacağız\" dedi.
Siyah-beyazlılarda yönetim, Pazar günü düşme hattındaki rakiplerden Karşıyaka\'yla oynanacak maçın biletlerini açık 50 kuruş, kapalı tribün 1 TL\'ye indirdi.

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